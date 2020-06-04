الشرقية تتلقى 1631 شكوى بخصوص كورونا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين في حالة امتناع مستشفيات العزل الصحي عن استقبالهم، استقبل 1631 شكوى من المواطنين خلال اليومين السابقين.

وأوضح المحافظ، أن الشكاوى الواردة تضمنت 7 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات (الصدر - ديرب نجم - أبو حماد - الزقازيق) لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و1615 شكوى واستفسار عن الأعراض التي تظهر في حاله الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، و9شكاوى بخصوص عدم توافر الرعاية الطبية لحالات محجوزة بالمستشفيات.

وأضاف محافظ الشرقية، أن آليه التواصل مع الشكاوى الواردة عبر الواتس آب تجرى من خلال متابعة دقيقة، من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام.