آية عبدالرحمن من العزل: "كُتب وموسيقى وأفلام وبتغنولي.. ايه الحب ده"

وجهت الإعلامية آية عبدالرحمن، مذيعة قناة "إكسترا نيوز" الشكر لجمهورها، على دعمهم الشديد لها، والتضامن معها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "عبدالرحمن"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ما الذي فعلتهُ في حياتي كي يرزقني الله نعمة محبتكم ودعواتكم الصادقة المخلصة يا أعزائي؟!.. لم أكن أتخيل في يوم أن الأيام المُرة ستهون بمحبتكم ومشاعركم الطيبة إلى هذا الحد.. صدق الله عز وجل عندما قال (إن مع العسر يسرًا).. فأنتم اليُسر الذي هون علي الألم والابتلاء".

وتابعت: "منكم من يرسل لي كتبًا لكي تُسليني وقت عزلي.. ومنكم من يرسل لي يوميًا الموسيقى والأفلام حتى أسافر معها بخيالي ولا أفكر في الحرب الذي يخوضها جسمي مع هذا الفيروس اللعين.. ومن يغني لي ويضحكني، ومن يتصدق لله بنية تخفيف ألم الابتلاء علي ويصلي كل يوم لأجلي ويدعو لي بظهر غيب!.. ما هذا الرزق العظيم يا الله!!.. ممتنة لكم أحبائي.. أنتم ظهري وسندي في هذه المحنة بمحبتكم ودعواتكم وأفعالكم العظيمة".

وأضافت: "أكرر لكم ثقتي ويقيني أن الله سيرزقني الشفاء العاجل، وسأعود من جديد كما عرفتموني من قبل الكورونا باشا".

يذكر أن 7 مذيعين أعلنوا مؤخرًا، إصابتهم بفيروس كورونا، وهم مآثر المرصفي، وريهام السهلي، وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح، وكريم رمزي.