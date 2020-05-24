مذيعات "اكسترا نيوز" يرتدين تي شيرتات تحمل صور منسي ورفاقه

ارتدت مذيعات قناة "EXTRA NEWS" اليوم، في لفتة تضامنية مع شهداء ملحمة البرث، "تي شيرتات" تحمل صور منسي ورفاقه، وذلك خلال تقديم النشرات الإخبارية على مدار الساعة.

ويجسد مسلسل الاختيار ملحمة هامة من ملاحم وبطولات الجيش المصرى، ممثلة في ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسى، الذى استشهد خلال هجوم إرهابى على كمين البرث بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء عام 2017.

ويسرد مسلسل الاختيار، قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.