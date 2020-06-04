تبدأ يوم 15.. مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للوزارات والجهات المختلفة

أعلنت وزارة المالية أنه تقرر تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري لتبدأ يوم 15 يونيو، ليتم تحديد عدد من الوزارات على مدار 5 أيام مختلفة وذلك لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، وتستعرض "الوطن" مواعيد صرف مرتبات شهر مايو حسب اختلاف الوزارات كالتالي، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية:

الإثنين 15 يونيو

يتم صرف مرتبات شهر يونيو يوم الإثنين الموافق 15 يونيو للجهات التالية:

وزارات: الصحة، التضمن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة.

هيئات مستقلة وجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

الثلاثاء 16 يونيو

وزارات: الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمة واقتصادية.

الأربعاء 17 يونيو

وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة، الجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة وجهات: القضاء والنيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، الهيئة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 18 يونيو

وزارات: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات خدمية واقتصادية.

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات وجهات مستقلة: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات الأخرى.

الأحد 21 يونيو

صرف المرتبات متاح لكافة الوحدات الحسابية.