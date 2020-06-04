4 مشروعات استثمارية فى الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية، تنفيذ الحى السكني الثالث، المعروف بـ"كابيتال ريزدانس" وكذلك الحي السكني الخامس، "نيو جاردن سيتي"، وتستمر في توفير مشروعات استثمارية وخدمية في تلك الأحياء السكنية.

وشهد العام الجاري 2020، تقدما كبيرا في نسب الإنجاز والتشييد في تلك الأحياء.

وقال وليد عباس، معاون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه جرى توفير فرص استثمارية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني الثالث، متمثلة في 4 قطع خدمية بمساحة إجمالية تتجاوز الـ20 ألف متر مربع، خلال هذا العام.

وأوضح عباس، أن المشروعات الاستثمارية تنوعت بين توفير قطعة أرض بنشاط إداري بمساحة 2270 م2، وقطعة أرض بنشاط تجاري إداري بمساحة 4058.8 م2، وقطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 3830 م2، وقطعة أرض بنشاط مدرسة بمساحة 10662.9 م2.

وأضاف عباس، أن رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يمر بصفة مستمرة على المشروعات القائمة بالمدينة، بدءًا من الحي السكني الثالث"R3" مروراً بالحي السكني الخامس"R5"، حيث طالب مدراء المشروعات المختلفة بدفع العمل لإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بمواقع العمل، وذلك تنفيذا لقرارات عاصم الجزار، وزير الإسكان للانتهاء من المشروعات في موعدها المحدد دون أي تأخير.