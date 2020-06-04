خالد الجندي: الرد على الشائعات وحروب الجيل الرابع من "رباط الخيل"

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لو كانت للذنوب رائحة ما جلس أحد بجوار الآخر.

وذكر "الجندي" أن الناس مستورون بستر الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يضع علامة لكي يُعرف أن هذا الشخص عاص أم لا، مشيرًا إلى أن هناك من يقومون الليل ولا يعرف الناس عنهم شيئًا، بل إن أناسًا قد يظنونهم على غير الملة، ويكتشفون فيما بعد أنهم أكثر التزامًا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، "ويدخل الجنة يوم القيامة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم".

وأضاف "الجندي"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، أن الله سبحانه وتعالي منع البشر أن يحكموا على بعضهم البعض، فيضع الله سبحانه وتعالي غشاء البكارة للأنثى"علشان اللي رايح واللي جاي يحكم وخاصة في مسائل الشرف والطهارة"، مشيرًا إلى قوله تعالى "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي".

وتابع، أن الله سبحانه وتعالي يأمرنا بعدم الحكم على بعضنا البعض، ومن يجب أن نحب وتتسامح مع الجميع والله يغفر للناس كلها، مؤكدًا أن القرآن الكريم ثابت حتي يوم القيامة، فقوله تعالي "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، و"رباط الخيل" لا يقصد بها الخيول وإنما الجاهزية القتالية، والتمركز الميداني.

واستكمل، أن الرد على الشائعات من حروب الجيل الخامس والسادس يعد من رباط الخيل، ومن الجهاد في سبيل الله.