خالد الجندي: الله تعهد بحفظ القرآن.. وسيحاسب العبد على تلاوته وتدبره

نصح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المشاهدين باقتناء كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، مشيرًا إلى أنه لا يخلو منه بيت مسلم.

وقال خلال حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه سيشرح أحاديث نبوية خلال الفترة المقبلة، ولن يكتفي بتفسير القرأن الكريم، مشيرًا إلى أن الإنسان المسلم، سيسأل عن حفظه السنة النبوية، لافتًا إلى أن القرآن تعهد الله بحفظه.

وأضاف: "الناس فاكرة إنك هتتحاسب على حفظ القرآن، لا أنت هتتحاسب على تلاوة وتدبر القرآن، لكن هتتحاسب على حفظ السنة، وبالتالي هتحاسب عليها".