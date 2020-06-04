خالد الجندي يغير مكانه على الهواء بسبب كورونا

غيّر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مكان جلوسه على الهواء، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC"، بسبب فيروس كورونا المستجد.

الشيخ خالد الجندي، اعتاد أن يتوسط الشيخ رمضان عبدالمعز، والشيخ أشرف الفيل، والشيخ رمضان عبدالرازق، لكنه فضل أن يبدل مكانه ويجلس على الطرف، مفسرًا ذلك بأن عمره كبير، ومن ثم فإنه فكر في توفير أكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي، وتابع ممازحًا: "وإذا ما جاءني الفيروس استطعت الفرار والهرب".

وتابع، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية توكل على الله، وهو عكس التواكل: "تلاقي الناس بتقول يا باسط، يا أخويا انت بتصدق، وده كلام الجهلة".