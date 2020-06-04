بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن منطقتين بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، قطع المياه عن منطقتين شرق الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن منطقتي "عزبة هلش، المطار"، لافتة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في خط مياه قطر 12 بوصة ناصية شارع 1 عزبة هلش، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليها حتى يتم أعمال الإصلاح.وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.