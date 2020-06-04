مستشار سابق لـ ترامب: بعض المتظاهرين يحصلون على تمويل

أكد الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس دونالد ترامب، أن هناك تربص سياسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدى إلى تأجيح حادث مقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة.

وتابع عبر خدمة سكايب ببرنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن هناك أطراف لها مصلحة في إسقاط المنظومة الأمريكية، مثل الصين وروسيا وإيران والتيارات المتطرفة.

وتابع بأن تصاعد حركة أنتيفا في أمريكا تشبه ظهور الإخوان في مصر، وتتلقى دعما من الخارج، مشددًا على أن بعض المتظاهرين في أمريكا يحصلون على تمويل خارجي.

ووصف فارس، ما يحدث في بلاده بأنه ليس حركة تغيير اجتماعي مثل مظاهرات الستينات من القرن الماضي، مضيفًا أنها لا علاقة لها بالديمقراطيين أو الجمهوريين، لأنها بدأت من الشارع الأمريكي.