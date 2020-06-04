تشكيل لجنة للمرور اليومي على المستشفيات ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، وذلك لاستعراض أخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب والمستشار الفني للمحافظة ومدير مديرية الصحة ببورسعيد، ونقيب الأطباء ببورسعيد، ومديرية الطب الوقائى، وهيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، ومديرى مستشفيات المبرة والصدر والحميات والحياة بورفؤاد والزهور التخصصى ومديرة مديرية التضامن الاجتماعي.

وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالى وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان ،أن اللجنة المشكلة للمرور اليومى على المستشفيات المخصصة لإدارة واستقبال حالات كورونا المستجد ،تقوم اللجنة بعرض النتائج الخاصة بالمتابعة يوميا، حيث تستهدف اللجنة، التأكد من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلى والمخالطين بهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية والتى تكفى لمدة أسبوعين على الأقل ، ومراجعة عملية صرف الأدوية من المخازن، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وكانت محافظة بورسعيد قد قامت بتخصيص رقم ١١٤خاص بغرفة عمليات المحافظة التى تعمل على مدار ٢٤ ساعة ، وأرقام 01201461916 _ 0663222945 لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بالوباء الحالى ، لافتا لوجود أطباء بغرفة العمليات لمتابعة ما اخر المستجدات على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.