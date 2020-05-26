تشكيل لجنة من شباب المحامين بالأقصر لمكافحة كورونا

قررت نقابة المحامين في الأقصر، اليوم، تشكيل لجنة فرق مكافحة كورونا من شباب المحامين المتطوعين بشروطٍ معينة على ألا تزيد أعمارهم على 30عاما، وغير مدخنين، ولا يعاني أى منهم من أي مرض.

وأوضح الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، أن دور اللجنة هو تعقيم المقرات الفرعية للنقابات بصفة دوريه وبواقع 3 مرات يوميا وبجدول عمل محدد لكل فريق، ومتابعة حالات كورونا من المحامين المصابين، كما سيجرى متابعة المخالطين للحالات المصابة من الأقارب تحت إشراف وزارة الصحة، وتجهيز المقرات بجميع وسائل التعقيم الشخصية والخاصة بالأثاث.