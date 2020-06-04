15 يونيو.. خطوات تقديم الإقرارا الضريبي للقيمة المضافة إلكترونيا

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم 15 يونيو الجاري، هو آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي على القيمة المضافة عن شهر أبريل 2020، وفي ظل الإجراءات الاحترزاية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب كالتالي:

1- الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب من هنـــا.

2- ثم يقوم صاحب الطلب بملء الإقرار الضريبي الخاص بممتلكاته.

3- وبعد الانتهاء من التسجيل يصل لمقدم الطلب رسالة بالرقم السري الخاص به عبر البريد الإلكتروني.

4- ثم يقوم مقد الطلب بالدخول برقم سري يختاره الممول وتسجيله ويكون خاص به فقط، وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم.

5- ثم يتوجه مقدم الطلب إلى الجهة المختصة لإحضار المستندات.

المستندات المطلوبة

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة الرقم القومي.

- التوكيل بالصفة أو تفويض على صحة توقيع البنك.

وبعد ملء الإقرار يقوم مقدم الطلب بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق السداد الإلكتروني أو من خلال فرع أي بنك يتعامل معه الممول، مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا، إذ يسجلها على الإقرار الخاص به.

ويعتبرالدخول بالرقم السري إلى موقع مصلحة الضرائب بمثابة إقرار من صاحب الطلب بصحة كل ما ورد فيه ويعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه.