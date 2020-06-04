أستاذ بجامعة أمريكية يؤكد دقة الأرقام التي تعلنها "الصحة" عن كورونا

تحدث الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شامبان الأمريكية ورئيس وحدة الحوسبة، عن النماذج التي تتنبأ بعدد مصابي فيروس كورونا.

وقال العسكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هذه النماذج الرياضية ليست غاية ولكنها وسيلة لاعطاء رؤية واستشراف للمستقبل وتعتمد على المعطيات التي يتم تغذيتها بها.

وأوضح العسكري أن هذه النماذج تعطي نتائج صحيحة حال تغذيتها بمعلومات صحيحة وتعطي نماذج غير دقيقة حال تغذيتها بمعلومات خاطئة.

وأكد العسكري دقة هذه البيانات والتي توقعت الوصول لـ25 ألف اصابة في آخر يوم من شهر مايو أو أول يوم في يونيو وهو ما حدث بالفعل مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تمكن متخذي القرار من اتخاذ قرارات استباقية وأن يكونوا في وضع جاهزية للتطورات القادمة.

وأشار العسكري إلى أننا حاليًا في مرحلة تفشي الوباء وأن الدالة الأسية في حالة زيادة مؤكدًا أن السؤال عن الوصول لمرحلة نهاية الفيروس هو بمثابة السؤال عن الشيئ المستحيل معرفته حاليًا.

ودلل العسكري على صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة لمصابي ووفيات فيروس كورونا بالأرقام المعلنة في السنوات الماضية وأن الفرق بسيط بين وفيات شهر ابريل لعامي 2017 و2018و2019 وبين وفيات شهر أبريل لعام 2020.

واثنى العسكري على آداء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي معتبرًا أنه عالم كبير ومتخصص في مجاله ويهتم بالدقائق العلمية ويستفسر عنها.

وأكد العسكري أن البيانات الاحصائية تتوقع الوصول لـ30 ألف اصابة بالفيروس اليوم أو غدًا على أقصى تقدير مشيرًا أن المنحني ينخفض منذ 3 أيام.

وأشار العسكري إلى أن حالات الوفاة بلغة نسبتها 5.5% من اجمالي المصابين بالفيروس مشيرًا أنه حال افتراض أن عدد المصابين الحالي 5 أضعاف العدد المعلن من وزارة الصحة لافتًا إلى أن في هذه الفرضية لن تشهد زيادة أعداد الوفيات عن مثل هذا الشهر من العام الماضي وهو ما يؤكد الأرقام المعلنة من وزير الصحة.