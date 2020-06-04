عاجل.. إصابة مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية العاجلة بفيروس كورونا

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، ويخضع للعزل الصحي الآن.

وتابع وديع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه أصيب منذ 14 يوما بفيروس كورونا المستجد، نيتجة التعامل مع المرضى المصابين، مشيرا إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج.

وأضاف أنه يتمنى العودة مرة أخرى للعمل بعد تلقي الرعاية الكاملة، للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدا التزامه الكامل بكل الإجراءات والبروتوكول العلاجي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.