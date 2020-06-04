"الصحة": عقار أفيجان خضع للتجارب في أكثر من مستشفى وننتظر نتائجه

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لبروتوكولات علاج فيروس كورونا، إن عقار أفيجان خضع للتجارب السريرية في أكثر من مستشفى، ومن المقرر إعلان نتائج تلك الدراسات خلال أيام.

جاء ذلك ردًا على سؤال طُرح في مؤتمر لإحدى الشركات الخاصة عن طريق "زووم"، لإطلاق حملة "مناعتك حمايتك".

وكشفت "العسال" عن شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون قد مر على الشفاء فترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وأن تكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس، كما يجب أن يكون المتبرع خالٍ من الأمراض التي تمنع التبرع، مثل أمراض فيروسات "سي" و"بي" والإيدز، مشيرة إلى استبعاد السيدات والحوامل من التبرع.

وأضافت أنه تؤخذ العينة من دم المتبرع، وتفصل البلازما، ليحصل المريض بفيروس كورونا على وحدتين منها، بينهما 12 ساعة، مؤكدة أن العلاج بالبلازما حقق نتائج علاج جيدة.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن علاج فيروس كورونا يعتمد في المقام الأول على المناعة، ما يستدعي العمل على تعزيزها حتى تكون حائط صد قوي في مواجهة الفيروس.

وأضاف "الحداد"، خلال مشاركته في المؤتمر، أنه ينبغي اعتماد الإنسان على نظام غذائي صحي يقوم على الخضراوات والفواكه، مع الاهتمام بالبروتين الحيواني باعتباره مسؤول عن تكوين الأجسام المضادة ومناعة الجسم، إضافة للاعتماد على الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعة عبر مصادر طبيعية أو عبر المكملات الغذائية مثل فيتامينات "C"،"D"و،"B"،والزنك.

وأوضح رئيس قسم الحساسية، أن الرياضة تنشط الدورة الدموية في الجسم، وتحفز كفاءة الجهاز المناعي، مشيرًا إلى ضرورة الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه سواء كان سلبيًا أم إيجابيًا، لأنه يضعف المناعة.

وشدد "الحداد" على ضرورة الابتعاد عن القلق والخوف والتوتر والحالة النفسية السيئة، مع الحرص على الراحة التامة، وعدم الخروج في حال الإصابة بارتفاع درجة الحرارة.