حظك اليوم الجمعة 5-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج العقرب بالصلابة وعدم الاستسلام بسهولة، ويمتلك إرادة صلبة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزلك الثاني يطالبك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه من التسرع في خطواتك وقراراتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.