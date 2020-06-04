سوريا تؤكد التصدي لعدوان إسرائيلي على ريف حماة

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الخميس، أن الدفاع الجوي تصدى لـ"عدوان إسرائيلي" في ريف حماة.

وأفادت الوكالة أن الواقعة حدثت في أجواء مصياف بريف حماة، دون الكشف عن تفاصيل الهجوم الإسرائيلي.

وذكر مراسل "العربية" أن الهجوم استهدف مركز بحوث في سوريا تؤكد إسرائيل إن إيران تستخدمه لتطوير صواريخ.

وفي 20 مايو، أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مطار الشعيرات في حمص بأكثر من 8 صواريخ.

وفي 6 فبراير الماضي، هاجمت إسرائيل مواقع لقوات الجيش السوري في "اللواء 91" التابع لـ"الفرقة الأولى" في محيط مدينة الكسوة، وفي "اللواء 75" في محيط قرية المقيلبية غرب العاصمة دمشق، وفي "مطار المزة العسكري"، وفي "مركز البحوث العلمية" في محيط العاصمة دمشق.

وفي 14 يناير الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.