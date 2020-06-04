الدواء المصرية: الإفراط في تناول مقويات المناعة قد يكون من أسباب المرض

قال الدكتور ياسين رجائي، المتحدث عن هيئة الدواء المصرية، إن التوصيات التي تخرج على مواقع التواصل الاجتماعي ببروتوكولات علاجية لفيروس كورونا غير معتمدة وغير معلومة لدى الهيئة، ما يؤثر سلبيا على المواطنين مستخدمي تلك البروتوكولات: "مفيش حد هيكون عنده اشتباه ومش هيلاقي الدواء".

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الإفراط في تناول مقويات المناعة والفيتامينات لا يؤدى لعدم الإصابة بالمرض، بينما قد يكون أحد الأسباب للمرض، موضحا أن هناك تدافعا من قبل المواطنين لشراء كميات كبيرة من العقاقير المقوية للمناعة والفيتامينات ما أدى إلى اختفائها في الصيدليات.

وأكد أن الهيئة تتابع كل المصانع والشركات المنتجة لمثل تلك الأدوية: "كل المصانع والشركات اللي بتنتج الدواء إحنا متابعينها بشكل مستمر، وعندنا بيان يومي بكل اللي موجود عندها"، مشيرا إلى أن هيئة شراء الدواء هي الجهة المخول لها توفير العقاقير التي يحتاجها المرضي في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

وتابع: "الرصيد الموجود من العقاقير التي تعاني من نقص حاليا في الصيدليات كان لها كميات تكفي شهور، بينما أدى تكالب عدد كبير من المواطنين في شراء تلك العقاقير إلى اختفاء الكثير منها"، مفندنا: "الهيئة وفرت رقم هاتف من خلاله يتم الإبلاغ عن الأشخاص ممن يقومون بشراء كميات من تلك العقاقير فعليهم الاتصال بالخط الساخن للهيئة 25354100، والشركات عندها كميات هتضخها الفترة اللي جاية، ولازم الصيدليات متديش للناس أكثر من 3 علب للمواطن، والمصانع والشركات ومخازنها فيها رصيد كفاية، نعطي الأولوية للمستشفيات وحالات المخالطين، كله متوفر لدى وزارة الصحة".