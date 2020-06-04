أشرف عقبة: الإفراط في تناول مقويات المناعة يصيب عضلة القلب باضطرابات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الوقاية من فيروس كورونا المستجد تتطلب الابتعاد عن التدخين، والنوم لفترات كافية، والتعرض لأشعة الشمس لتعزيز الجهاز المناعي.

وذكر أن الإفراط في تناول العقاقير الخاصة بزيادة المناعة يؤدى لمشكلات أخرى مثل "المناعة الذاتية".

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأدوية التي تساعد في عدم الإصابة بفيروس كورونا هو اللقاح في حال توافره، أو اتباع سبل الحماية مثل غسل الأيدي وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وتطرق أستاذ الباطنة العامة إلى الفيتامينات، موضحًا أنها مقسمة إلى نوعين، أولهما هي التي تذوب في الماء، وفي حال تعاطيها بكثرة قد تؤدي إلى الصداع والإسهال وأمراض أخرى: "الجسم هياخد اللي محتاجه ويطرد الباقي".

أما النوع الثاني من الفيتامينات فهي التي تذوب بالدهون، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى مشكلات في الكلى واضطرابات بعضلة القلب، بحسب "عقبة".

وأكد أن الأصحاء من المواطنين بحاجة إلى كميات محددة جدًا من الفيتامينات، وفي حال المرض من الممكن زيادة تلك الجرعات، مشيرًا إلى أن هناك محازير وقواعد يجب استخدامها أثناء الحصول على بلازما المتعافين، والتي حددتها منظمة الصحة العالمية في بروتوكولها، ومنها استخدام هذا الأسلوب العلاجي في حال وجد قصور بأحدى وظائف الجسد.