محمد فاضل يطالب بتحديد أسعار تحاليل كورونا في المعامل "السرية"

طالب المخرج محمد فاضل، بتحديد أسعار إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد، لوجود معامل سرية تقوم بإجراء التحاليل بدون نتيجة تقرير أو إيصال بالقيمة المالية.

وأضاف فاضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن شقيقته الصغرى وابنها أصيبا بفيروس كورونا.

وتابع فاضل، أن الطيب نصح شقيقته وابنها بإجراء تحليل فيروس كورونا للتأكد من الإصابة من عدمها، موضحًا أن المستشفيات الحكومية تشهد زحامًا لذلك تم اللجوء إلى المعامل السرية.

وتابع: "أُطلق عليها ذلك اللقب لأن وزارة الصحة لا تسمح للمعامل بإجراء مسحة فيروس كورونا التي تتم عبر مادة معينة لا توجد سوى داخل معامل وزارة الصحة".