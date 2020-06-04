لوسي لـ"الوطن":لا أخرج إلا للضرورة.. وأتمنى من الجميع الالتزام بالمنزل

أكدت الفنانة لوسي، أنها لم تخرج من منزلها منذ فترة طويلة إلا للضرورة القصوى.

وقالت لوسي لـ"الوطن": "ألتزم منذ فترة طويلة المنزل حفاظا على نفسي وعلى أسرتي، وأتمنى من الجميع الالتزام حتى نعبر هذه المحنة، ومصر بلد آمنة وإن شاء الله ربنا هيزيح هذا الوباء سريعا. لكن لابد من الوعي والالتزام حتى نعبر بسلام".

لوسي عرض لها مؤخرا مسلسل «البيت الكبير»، بطولتها، ومجدى كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادى الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمرى، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، والأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وينتمى إلى مسلسلات الـ60 حلقة، ويعرض حالياً على قناة «النهار».