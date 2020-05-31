من "لوسي" لـ"مختار"..وزير الشباب السابق يستعيد ذكرياته مع رجاء الجداوي

كتب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضية السابق منشورًا طويلًا عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، تناول فيه أبرز محطات الفنانة رجاء الجداوي.

وقال "عبد العزيز"، إنه رغم عدم قيام رجاء الجداوي بأدوار البطولة فى بداية حياتها الفنية في مطلع ستينيات القرن الماضي، إلا أن مشاركتها في فيلم "إشاعة حب" مع العمالقة يوسف وهبي وعمر الشريف وسعاد حسني، جعل تاريخها معروفًا ووجهها مألوفًا.

وقال "كانت صديقتها فى أحداث هذا الفيلم من المعجبات بلوسي، وهى جارتنا مباشرة وصديقة والدتي المفضلة السيدة چيهان والدة أصدقاء الطفولة أشرف وعبير السكري، وكنا أحيانًا نشاهد الفيلم سويًا وسط انبهارى بتواجد طنط چيهان معنا وعلى شاشة التليفزيون فى آن واحد، وكانت هذه المواقف وحديث الفنانة رجاء التليفوني فى الفيلم من الشرفة الخشبية لمكان الإجازة الصيفية السنوية لأسرتنا على شاطىء البحر فى بورسعيد هى بداية متابعتى للفنانة رجاء الجداوي".

وأضاف الوزير السابق، أنه بعد هزيمة 1967 وتوقف النشاط الكروي في مصر، كان النادى الإسماعيلي ممثلًا وحيدًا للكرة المصرية فى المشاركات الإفريقية، حتى فاز ببطولتها في 9 يناير 1970 باستاد القاهرة وسط 120 ألف مصري، وكان منهم "تواجدنا من ساعات الصباح الأولى لعشقنا للنجوم على أبو جريشة وسيد بازوكا وميمي درويش والسناري وريعو وحارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر النجم الراحل حسن مختار رحمه الله، وبعد ذلك بشهور قليلة علمنا من وسائل الإعلام بزواج عارضة الأزياء الأولى فى مصر رجاء الجداوي من النجم حسن مختار، وقد سبقهما بالزواج المذيعة اللامعة نجوى إبراهيم من حارس مرمى الأهلي الدبلوماسي مروان كنفاني، وبعدهما تزوج حارس مرمى الزمالك الكابتن سمير محمد على من الفنانة ليلى جمال، وسط البحث عن سر الجاذبية بين حراس الأندية الكبرى ونجمات التليفزيون والسنيما والمسرح والمجتمع عمومًا فى ذلك الوقت".

واستكمل الوزير السابق، "تمر الأيام وتتألق السيدة رجاء الجداوي كنجمة كبيرة فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وأتولى المنصب الوزاري وأتشرف بتلبية طلب السيدة رجاء الجداوي لمقابلتى فى مكتبي.. بأناقتها المعروفة وحضورها الطاغي وأسلوبها الرشيق، الذي لم يخل من عبارات الثناء، الذي يصل أحياناً إلى حد المجاملة وأفكارها المرتبة".

وبحسب "عبدالعزيز" في منشوره "حكت لي رجاء هانم كيف التقت الكابتن حسن لأول مرة فى حياتها أحد أيام السبت، وتزوجا يوم الأربعاء التالي مباشرة فى رحلة عمر استغرقت 45 عامًا، ورغم عدم اقتناعها بمهنة لاعب كرة القدم، إلا أن دماثة الخلق والابتسامة الرقيقة والنجومية والوسامة التى تمتع بها الكابتن مختار كانت لها الغلبة والهيمنة".

وتابع عبدالعزيز: "ثم فاجأتني السيدة رجاء بطلبها أن أقوم بإصدار قرار وزاري بإطلاق اسم زوجها نجم الكرة الدولي الراحل على استاد الكرة الرئيسي بالإسماعيلية ليصبح استاد حسن مختار.. زاد إعجابي بهذه الفنانة الوفية المخلصة لزوجها رغم شهرتها الكبيرة المتزايدة، والأفول المنطقى لنجومية أي لاعب كرة، حتى وإن كان زوجها خصوصًا بعد الاعتزال، وبالقطع بعد الرحيل، ولأسباب كثيرة ليس هذا مجالها منها فقط تعدد نجوم الكرة فى الإسماعيلية وتعدد إنجازاتهم التاريخية اعتذرت وأنا في غاية الأسف والحرج للسيدة الجليلة التى لم تقتنع بأسباب الاعتذار، ولم تكن قطعًا سعيدة بنتيجة اللقاء".

واختتم "عبدالعزيز" منشوره قائلًا: "ومازالت هذه الكلمات هى بداية أي حديث ضاحك ودي بين الفنانة المحترمة وبيني.. كل التمنيات الطيبة والدعوات الصادقة للفنانة القديرة الوفية رجاء الجداوي التى أطلت علينا فى رمضان الماضي بوجه زوزو المشرق المريح، وبأداء واثق فى لعبة النسيان بتمام الشفاء والصحة والعودة سريعًا إلى جمهورها وفنها الأصيل".