غرفة مقدمي الرعاية الصحية: لا يمكن لأي مستشفى خاص رفض مصابي كورونا

قال الدكتور أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن مستشفيات القطاع الخاص لن تنسحب من أداء خدمة وطنية في إطار جائحة تستدعي تقديم خدمات طبية لجميع المواطنين.

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء الغرفة ترجع إلى أنه "خانه التعبير" أو "تحدث من وجهة نظرة الشخصية"، والغرفة التابعة لاتحاد الصناعات غير مخول لها الحديث حول التسعيرة الموضوعة لتلك المستشفيات، موضحا أن مستشفيات القطاع الخاص لها واجب وطني ودور هام لمواجهة فيروس كورونا، وهي من شاركت في المبادرات الرئاسية الصحية من قبل ولم تلتفت للعائد المادي إطلاقا.

وأكد أنه من المستحيل أن ترفض أي من المستشفيات استقبال الحالات، وفي حال حدث ذلك يتم وضعها تحت شق القانون الجنائي: "مستحيل المستشفى ترفض أي حالة"، مشيرا إلى أن المريض الذي لا يوافق على التسعيرة الجديدة الخاصة بالمستشفيات الخاصة يلجأ إلى إدارات العلاج الحر، وهي التي تقوم بالتحقيق في أمر زيادة أسعار الخدمة العلاجية من قبل المستفيات الخاصة.

وتابع: "نتمنى من وزارة الصحة أن تدرس تفويض المعامل الخاصة بإجراء معامل المسحة والـPCR لتأكيد إيجابية الحالة، قبل الدخول للعلاج، والحالات التي تستقبلها المستشفيات الخاصة تكون مشتبه في إصابتها وليست إيجابية، لأن التحاليل تخص فقط وزارة الصحة".

وأوضح "لا نعاني من عجز في عدد الأسرّة المخصصة لمرضى فيروس كورونا، وقد تكون هناك زيادة أعداد في بعض المحافظات".