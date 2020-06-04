صور.. النيابة تعاين حريق مستشفى دار الشفاء بالعباسية

باشرت النيابة العامة التحقيق، فى حريق مسشتفى دار الشفاء بالعباسية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت انتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأرضي داخل مخزن للمراتب والأسرّة بمستشفى دار الشفا في العباسية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، والحماية المدنية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب، وأسفر الحريق عن احتراق مخزن بداخله مراتب وأسرة.