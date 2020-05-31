مدير مستشفى صدر العباسية السابق: مصابو كورونا في مصر أكثر من المعلن

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، مدير مستشفى صدر العباسية سابقا، إن العدد المعلن لإصابات فيروس كورونا في مصر أقل بكثير من الحقيقي، لافتا إلى أن العدد المعلن للإصابات يكون للحالات التي يتم أخذ مسحة لها، ولكن هناك حالات لا يؤخذ لها مسحات، ويتم اعطاؤها الدواء لظهور أعراض عليهم.

وأشار "عبدالمجيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS إلى أنه يجب أن نحرص على وجود مسافة أمنة بيننا، وارتداء الكمامة حماية لأنفسنا، خاصة وأن هناك أشخاص يكونوا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، ويمكن أن ينقلوا العدوى لغيرهم.

وأوضح أن وزيرة الصحة أكدت أن أي مريض يشتكي من أعراض تنفسية يتم اعتباره اشتباه كورونا، ويتم إعطاؤه الدواء المخصص، "لازم يبقى فيه مسافة بينك وبين الشخص اللي بتكلمه، وارتداء الكمامة هي الحقيقة الثابتة الوحيدة وسط معلومات كتير وافتراضات كتير".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.