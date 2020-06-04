عاجل.. إخماد حريق مستشفى دار الشفا دون خسائر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق التهم مخزنا للمراتب بمستشفى دار الشفا في العباسية، وذكرت التحريات والتحقيقات أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأرضي داخل مخزن للمراتب والأسرّة بمستشفى دار الشفا في العباسية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، والحماية المدنية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب، وأسفر الحريق عن احتراق مخزن بداخله مراتب وأسرة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، إن الحريق الذي اندلع منذ قليل كان بجانب سور المستشفى من الداخل وجرت السيطرة عليه.

وتابع المصدر بأنه لا توجد أي خسائر في الأرواح، ولم يتم إخلاء المستشفى نظرا لصغر دائرة الحريق والخدمة العلاجية داخل المستشفى تعمل على أكمل وجه.