"الإفتاء" ترد على حذف "الأصنام" من PUBG: شكرا على الاستجابة السريعة

ردت هيئة دار الإفتاء المصرية على قرار إدارة لعبة pubg بحذف الخاصية الجديدة وهي السجود للصنم من أجل الحصول على هدايا خلال تحديثها الجديد، وهو ما تلقى العديد من الانتقادات في العديد من مختلف الدول العربية.

وتصدر هاشتاج "احذفوا لعبة بابجي" بالأمس موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" كرد من محبي اللعبة على التحديث الجديد والذي يرون أنه أهان الأديان والمقدسات المختلفة.

وأعلنت لعبة pubg من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أنها تلقى المخاوف والقلق من التحديث الجديد وسيقوم بحذف تلك الخاصية واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على توفير بيئة لعبة آمنة وشاملة للجميع وذلك كنوع من الاستماع للاعبي اللعبة.

وغردت هيئة الإفتاء المصرية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" معلقة: "شكرا على الاستجابة السريعة".