دار الإفتاء توجه رسالة لعمال مصر بالتزامن مع انتشار كورونا

وجه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة إلى عمال مصر، تزامنا مع الظروف التي تمر بها مصر والعالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال عمران خلال تصريحات لشاشة "اكسترا نيوز"، إن السعي على الرزق والمعاش من الحسنات ومما يقرب إلى الله.

وأضاف: "تعلمنا من النبي أن من الذنوب، ذنوب لا يكفرها إلا السعي على المعاش وأن خير الصدقة لقمة تضعها في في إمرأتك، أي تسعى على العيش وتقدم النفقة لأهلك، وهذا مما يقرب إلى الله".

وتابع: "تعلمنا من النبي أنه بتجدد الأحوال يتجدد التعامل، والنبي قال سددوا وقاربوا، وفي هذه الحالة يجب أن يلتزم العمال بالإجراءات الوقائية حفاظًا على أنفسهم وأسرهم، وبعد نهاية العمل يجب أن يتجه العامل إلى بيته".