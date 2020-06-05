مخلفات "البيئة" توضح الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامات والجوانتي

قال الدكتور طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، إن إلقاء الكمامات المستخدمة مسبقا من قبل المواطنين في الطرقات هو أمر خاطئ ويضر بالبيئة، وذلك لكون فيروس كورونا هو مرض ينقل من خلال الرذاذ.

وأضاف "العربي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وعلى مرتدي الجوانتي غسل أيديهم أثناء ارتدائهم الجوانتي بالماء والصابون جيدا، ومن ثم يقوم بنزع الكمامة من الخلف وغسلها وتقطيعها ووضعها في كيس وإلقائها في القمامة ومن ثم نزع الجوانتي، موضحا أنه وبتلك الطريقة يضمن المواطن بقتل كل الفيروسات التي تعلقت به وحتى لا يضار "نباشو القمامة" بعد ذلك.

وأكد أن هيئة النظافة والتجميل تجمع تلك القمامة ومن ثم يتم دفنها في المدفن المخصص لها تحت إشراف الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة المستشفيات من خلال أدلة استرشادية لفرم وتعقيم المخلفات الطبية عامة قبل ظهور فيروس كورونا: "التعقيم بيموت كل حاجة، وممكن نستخدمها في توليد الطاقة بشروط معينة لاستخدامه كوقود بديل".