"الشؤون الوقائية" بوزارة الصحة: عزل منزلي لحالات كورونا البسيطة

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك تصنيفا جديدا للحالات المصابة بفيروس كورونا عالميا، حيث تم اعتماد الحالات البسيطة المريضة بالفيروس بضرورة العزل المنزلي كونها حالات بسيطة لا تستدعي التواجد في المستشفى.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبالنسبة للقادمين من الخارج، فتم السماح للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا منهم بعزل أنفسهم منزليا: "توفيرا للمجهود والعبء على الدولة والمواطنين والفرق الطبية"، موضحا أن أي عائد من الخارج ستظهر عليه أعراض عند الكشف عليه في المطار سيعتبر مشتبه بـ"كورونا": "حقه علينا أنه يتلقي خدمة طبية لو اشتبه بحالته".

وأكد أنه يتم متابعة كافة العائدين خلال الـ14 يوما المخصصة للعزل وذلك من خلال برنامج إلكتروني يسمى "متابعة القادمين من الخارج": "أول ما الحالات تيجي من بره بيتسجلوا على البرنامج طالما ثبت عدم حملهم للفيروس ويتم متابعتهم على مدار الـ14 يوم"، مشيرا إلى أن هناك فرقا طبية كاملة تتابع مع الحالات البسطية المصابة بفيروس كورونا ويتم إعطاؤهم لإرشادات للمتابعة اليومية: "تم التطبيق الفعلي للعزل المنزلي للعائدين من الخارج منذ رحلات أمس".

وتابع: "سيتم إنهاء إقامة العائدين من الخارج الموجودين حاليا بالفنادق والاكتفاء بعزلهم منزليا، وسيتم إعادة أموالهم لهم من قبل الفنادق التي جرى الحجز فيها".