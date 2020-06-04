صحة الدقهلية توفر 5 آلاف اختبار "PCR" للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت الإدارة العامة للمعامل بمديرية الصحة بالدقهلية، بالتنسيق مع المعامل المركزية بوزارة الصحة، اليوم، عن صرف عدد 5 آلاف اختبار "PCR"، الخاص بـ "Covid_19"، بالإضافة إلى عدد 250 ألف اختبار لفحوصات صور الدم، وذلك بتوجيهات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حول ضرورة التحديث الدائم والتطوير المستمر ومواكبة كل جديد في تقنيات المختبرات.

وأكدت الإدارة، توفير 4 آلاف اختبار لتحليل فيروس نقص المناعة البشري" الإيدز"، بالإضافة إلى عدد 5800 اختبار لفيروس "B" وكذا عدد 3 آلاف اختبار "Hcv" وذلك للتحاليل الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى، و1500 اختبار "TSH"، وكذا "Ft4"، وذلك للتحاليل التأكيدية الخاصة بنقص هرمون الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة، والتي لا تقتصر خدماتها على محافظة الدقهلية فقط بل تمتد للمحافظات المجاورة.

وشدد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على سرعة تسليم الاختبارات للمعامل بالمستشفيات والإدارات الصحية بما يسهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وأكد "مكي"، في تصريح صحفي، أن توفير مستلزمات الفحوصات والتحاليل يأتي إطار الجهود الحثيثة والسعى الدؤوب والتى تبذلها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطنى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.