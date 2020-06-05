طبيب نفسي يوضح كيفية تعامل المواطنين تجاه جائحة كورونا

قالت الدكتورة دينا ناعوم، أخصائية الأمراض النفسية والعصبية، إن الحالة النفسية التي تصيب أي مجتمع نتيجة انتشار فيروس كورونا كجائحة عالمية يعاني منها كل إنسان على مستوى العالم تتمثل في الخوف الشديد والتخبط في تلقي المعلومات ومن ثم اختيار مصدر موثوق لمعرفة المعلومات ومن ثم تقبل تلك الجائحة والتعامل معها.

وأضافت "ناعوم"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فيروس كورونا سينتهي في يوم من الأيام، بينما يجب معايشة الأمر بطريقة إيجابية في التعامل معها وعدم التأثر السلبي، موضحة أن الوضع الحالي يستلزم بناء روتين خاص بكل شخص حتى يتحمل مكوثه في المنزل لساعات طويلة يوميا: "لازم يكون فيه روتين مخصص للحياة".

وأكدت أن كبار السن هم الفئة التي تضررت بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا: "لو فيه جد أو جدة كانوا متعودين يقعدوا مع أحفادهم إحنا منعناهم من المتعة دي، ومحتاجين نسأل عليهم على طول، ونحاول نكون معاهم على قد ما نقدر بالتليفون ونوفرلهم كل اللي بيحتاجوه"، مشيرة إلى أنه ملامح الاكتئاب هو الإفراط في كل من الأكل أو النوم والانعزال التام وقلة الحديث وفرط الحركة التأثر في التركيز، وفي تلك الحالات عليهم زيارة الطبيب.