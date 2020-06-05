مصابة بـ كورونا: عشت في قلق خلال شهر الوضع.. دي أول ولادة بعد 14 سنة

قالت فاطمة عبد الحليم، الأم المصابة بفيروس كورونا، إنها لم تنجب منذ زواجها والذي مر عليه 14 عاما، إلا أنها وبعد مرور 8 أشهر على حملها الأول اكتشفت كونها مصابة بفيروس كورونا، ما شكل صدمة كبرى لها: "عشت فى قلق خلال شهر الوضع حتى أكرمنى الله".

وأضافت "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه ولولا الطاقم الطبى الذى تولى رعايتها ما كنت لتنجب ابنها أو تعود مرة أخرى إلى منزلها.

وأكدت أنها وأثناء فترة وضعها لجنينها كانت تريد إطلاق اسم الطبيب على مولودها، ولكنها رأت رؤية بالمنام بأن تسميه "عبدالرحمن": "شفت رؤية فى المنام أنى أسمى عبد الرحمن.. بس أنا كنت عاوزة أسميه الناجى لأننا نجينا من الموت مكنش فيه نسبه للشفاء والرئتين كانتا منتهيتين".

من جانبه قال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى فاقوس، إن حالة فاطمة عبد الحليم، كانت مشجعة ومحفزة لكافة الطاقم الطبى الذى كان يتعامل معها، وأعطتنا أملا.