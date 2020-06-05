"البترول": احتياطي البحر الأحمر من مادة الفلين سيانيت يبلغ 160 طنا

طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، مناطق للاستثمار في مجال التعدين وإنتاج المعادن، من عدة مناطق في محافظة البحر الأحمر، التي تعد من المناطق المليئة بالثروات التعدينية في مصر.

ووفقا لتقرير فرص الاستثمار التعديني، الذي يتضمن مشروع استغلال واستخراج وتجهيز مادة المفضلين سيانيت المتواجدة في منطقة جبل أبو خروق جنوب الصحراء الشرقية ، بمشاركة الهيئة العامة للثورة المعدنية.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وجود 160 طنا احتياطيا من الفلين سيانيت التي تدخل في صناعات الزجاج العادي والسيراميك والصيني والبورسلين والألياف، موضحا أن تكاليف تأجير الأرض كحق انتفاع، تقدر بـ60 ألف جنيه سنويا، كما أن المشروع جاهز للبدء في أي وقت، حال وجود مستثمر جيد، وبه كل الشروط.

يأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة، لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، التى تتميز بها مصر، وذلك من أجل الاستفادة منها، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لها.