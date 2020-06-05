هالة صدقي عن مسلسل "ليه لأ": مقدرتش أشوفه وشفته بعد ما الناس كلموني

علقت الفنانة هالة صدقي على دورها في مسلسل "ليه لأ" المذاع عبر شبكة "شاهد vip"، مشيرة إلى أن دورها يتعلق بمسألة صراع الأجيال.

وقالت صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنها كانت تفكر بنفس طريقة الفتاة الصغيرة في المسلسل أثناء فترة شبابها: "كنت انا وأمي ناقر ونقير لان كل واحد كان عايز يفرض أفكاره وعايز يدخل التجربة بنفسه".

وأكدت صدقي أنها كانت عصبية ومشدودة قبل تصوير المسلسل: "أنا عارفة ان الحلقة نزلت ومقدرتش أشوفها وشفتها بعد ما بدأت ارد على مكالمات ورسايل وتعليقات وبرضه كنت خايفة".

وأشارت هالة صدقي إلى أن هذه هي أول مرة تعمل فيها مع هذا الطاقم سواء ممثلين أو المخرج ومن يقفون خلف الكاميرات.