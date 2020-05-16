هالة صدقي تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "عقبال مليون سنة تسعدنا بأعمالك"

هنأت الفنانة هالة صدقي، الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 80، وذلك خلال تدوينه لها على صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام".

وقالت "صدقي"، في رسالة التهنئة: " كل سنه وانت الزعيم ،عقبال مليون سنه وانت في حياتنا تفرحنا وتسعدنا بكل اعمالك".

ويقوم الزعيم ببطولة مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.