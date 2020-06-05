لجنة تسيير أعمال "محامي القاهرة الجديدة" تعلن تغيير أختام النقابة

أعلنت اللجنة الخماسية لتسيير الأعمال لمحامي نقابة القاهرة الجديدة برئاسة محمود أحمد رشدي، عن تغييرها أختام النقابة وعمل أخرى جديدة.

وأكدت اللجنة أنه يتم بموجب هذه الأختام وحدها التصديق على العقود والمكاتبات التي تصدر عن النقابة الفرعية لمحامي القاهرة الجديدة.

وأصدرت اللجنة الخماسية لتسيير الأعمال لمحامي نقابة القاهرة الجديدة، بيانا أكدت فيه أن اللجنة تعمل على إنفاذ مهمتها لتسير الأعمال لحين الإعداد لإجراء الانتخابات للنقابات الفرعية بكامل الصلاحيات المرتبطة بهذه المرحلة.

وأضافت: "في سبيل ذلك فإنه قد تم عمل أختام جديدة، على أن يتم بموجب هذه الأختام وحدها التصديق على العقود والمكاتبات التي تصدر عن النقابة الفرعية لمحامي القاهرة الجديدة" .

وأشارت اللجنة، إلى إخلاء مسئولياتها عن أية أوراق أو تصديقات تكون لاحقة عن تاريخ 17/5/2020 -تاريخ إصدار النقيب العام للمحامين رجائي عطية بتكليف أعضاء اللجنة بالمهمة.

وشددت اللجنة على التأكيد من أنها غير معنية بما سبق من إجراءات أو أمور متعلقة بمجلس النقابة الفرعية السابق المنتهية ولايته في 20/4/2020 وصحة وسلامة قرار معالي النقيب العام، حيث أن المجلس السابق قد أتم مدته المقررة بالمادة (136) من قانون المحاماة، وهي أربعة سنوات تحتسب من 20/4/2016 وهذه المدة غير قابلة للتجديد عملا بنص المادة (5) من القانون 147 لسنة 2019 المعدل لبعض مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، كما تؤكد اللجنة بأنها غير راغبة في الترشح بالنقابات الفرعية القادمة سواء عن القاهرة الجديدة أو غيرها، وأن هذا الأمر كان محل اعتبار عند قبول أعضاء اللجنة للمهمة الموكلة إليهم.