نقابة المحامين تناشد أعضائها الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

أكدت نقابة المحامين، سعيها لتوفير العلاج والرعاية لأعضاء الجمعية العمومية المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا، وعضو مجلس النقابة العامة، إن الإعدادات النهائية لتوفير العلاج والرعاية الصحية لأعضاء الجمعية العمومية مصابي فيروس كورونا، وذلك من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية، قريبا.

وكانت قد أعلنت عن أن عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا في آخر إحصاء لها بلغ 127، مضيفة أن عدد حالات الوفيات بلغ 4 وفيات من بينهم اثنين توفوا نتيجة التأثر بأمراض أخرى والآخرين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وناشدت النقابة العامة للمحامين أعضاءها بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة ووزارة العدل للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال تواجدهم بالمحاكم.

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، قد قرر تكليف إدارة شؤون العاملين بإلزام جميع موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا موظفي النقابات الفرعية المختلفة بتقديم إقرار الذمة المالية لكل منهم في غضون أسبوع من تاريخه.