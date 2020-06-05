"أطباء الأسنان" تعلن استئناف عملها الأحد بعد غلقها بسبب كورونا

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن استئناف العمل بالنقابة وعودة تقديم خدماتها لأعضائها، بدءا من الأحد القادم، بعد تعطل دام لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أغلقت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، مقرها الرئيسي بجاردن سيتي داخل مبنى اتحاد المهن الطبية، بدءا من الأحد ولمدة أسبوع حتى السبت 6 يونيو.

ويأتي القرار أسوة باتحاد نقابات المهن الطبية، الذي قرر غلق مقره بذات المبنى بعد ظهور أكثر من 8 حالات إصابة بكورونا بين الموظفين العاملين بالاتحاد والنقابات.

وكان اتحاد المهن الطبية أغلق مقره بمنطقة جاردن سيتي الذي يضم 3 نقابات "الصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين" بالقاهرة لمدة أسبوع، ومنح إجازة لجميع الموظفين، بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيرس كورونا المستجد.