الفقي يوضح ما يجب أن تفعله مصر من خطوات استباقية لمواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إن إدارة الموقف الميداني في مصر وفي أي دولة في ظل أزمة فيروس كورونا يجب أن تكون إدارة ديناميكية تتغير بحكم تغير المعطيات على الأرض، لافتاً إلى أنه في الفترة الأولى من الفيروس وصلنا لأول 1000 حالة خلال 30 يوما، واليوم نتخطى الألف حالة في 20 ساعة بمعنى أن معدل الزيادة اليومي حوالي 1200 شخص، وأنه يجب أن تكون إدارتك للموقف الميداني مختلفة في ظل الزيادة الكبيرة.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، أن إدارة الوضع الميداني في مصر تعتمد على الهدف من خلال معالجة الحالات عندما تظهر إذا كان هذا هو هدفك فأنت تفعل ذلك، ولكن في ضوء المعطيات الجديدة إذا كان هدفك الإدارة الاستباقية الإجهاضية من المنبع وليس ننتظر الحالات عندما تمرض ونبدأ في معالجتها أتصور أن هذه الإدارة هي الأكثر حكمة في الوقت الحالي وتكلفة في المدى القريب ولكن إذا انتهجناها أتصور أنه من الممكن أن يكون هناك أمر يجب التركيز عليه ولا أرى في الوقت الحالي التركيز عليه من قبل الإدارة الميدانية وهو أن يكون لديك تنبؤ ذكي باشتعال الحالات من الممكن أن يتواجد في أي مكان بعد أسبوع من اليوم لأن حضانة الفيروس تكون أسبوع أو أكثر ولن يتأتى ذلك إلا بسياسة عنيفة جدا بالتحاليل الميدانية مثل كوريا الجنوبية التي استطاعت أن تكبح جماح هذا الوباء بشكل مبكر.

وتابع، هذه السياسة يمكن من خلالها تغربل الشارع وتقوم بعزل المخالطين وتسريح الأصحاء، وعند اتباع هذه السياسة ليس فقط يمكنك أن تعرف الحالات الإيجابية ولكن تتوقع عدد المخالطين معهم، وتمكنوا من الاستهداف وتناهي الدقة.