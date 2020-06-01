استشاري حساسية: 5 إرشادات لتقوية المناعة والوقاية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الجميع يتخوف الآن من فيروس كورونا، وذلك لسرعة انتشاره ومعدل الإصابات المرتفع به.

وذكر رئيس قسم المناعة "نحن الآن في ذروة هذا المرض"، لافتًا إلى أن الفيروس حتى الآن ليس له علاج، والبروتوكولات تطرأ عليها تعديلات يومًا بعد يوم.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه للوقاية من الفيروس يجب إتباع الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الوقائية ومنع وصوله، والحرص على التباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، مضيفًا "حتى الآن لا توجد أدوية تقي من كورونا نهائيًا، ولكن قد نتحدث عن بعض الأدوية التي تعزز وتحسن من جهازنا المناعي لتجعله قادرًا على مواجهة الفيروس".

وتابع، أنه يجب وضع كل شخص يشعر بدور برد، أو سخونية، أو رشح، أو فقدان حاسة الشم والتذوق، أو كحة جافة أو مصحوبة ببلغم، أو صعوبة في التنفس أو البلع، تحت اشتباه أنه مصاب بكورونا، مؤكدًا أنه لا داعي للفزع والقلق من ذلك، لأن معظم الحالات تكون بسيطة أو بدون أعراض وتتعافى منزليًا.

وأشار رئيس قسم المناعة إلى أنه يجب تناول 5 أشياء وصفها بـ"الكبسولات" للوقاية من مضاعفات هذا الفيروس عند الإصابة به، موضحًا أن أول كبسولة عبارة عن التغذية المناعية، والتي يجب أن تحتوي على قسط من البروتين اليومي للإنسان وقليل من الدهون والسكريات، مع الإكثار من السوائل وفيتامين "سي" الذي يتواجد بكثرة في البرتقال، والجوافة، والكيوي، وكذلك "الزنك" الموجود في المكسرات، وفي حالة الرغبة في أخذ مستحضرات طبية تحتوي على الزنك وفيتامينات "د" و "سي" لا يحبذ الإفراط فيها على أن تؤخذ بمقدار معتدل وبصورة وقائية من كل نوع كبسولة واحدة يوميًا ويفضل أخذها طبيعيًا من الطعام، مشيرًا إلى أن الشمس كافية جدًا لمنح فيتامين "د" من خلال التعرض لها يوميًا في الصباح.

وتابع، بأن الكبسولة الثانية تتمثل في ممارسة الرياضة، وهي هامة جدًا حتي للأشخاص المعزولين منزليًا لتنشيط الدورة الدموية وتحسين أداء الجهاز المناعي.

أما الكبسولة الثالثة، فهي البعد عن التدخين، لأنه يمثل خطورة على مصابي كورونا، ويؤثر على جهازهم المناعي، ويجعل المدخنين أكثر عرضه للدخول في مضاعفات الفيروس، بحسب "الحداد".

وأشار إلى الكبسولة الرابعة، وهي النوم لمدة 7 ساعات يوميًا، لأنه يعزز من أداء الجهاز المناعي.

أما الكبسولة الخامسة، حسبما ذكر ئيس قسم المناعة، فتتمثل في العامل النفسي، حيث أوضح أن التوتر والقلق والخوف وفوبيا الموت من كورونا يزيد المصاب من احتمالية مضاعفات المرض، لذا لابد وأن تنتهي هذه الفوبيا، فالفيروس يتم علاجه بسهولة ويتعافي الكثير منه، ومن ثم لا داعي للخوف والقلق.