زيدان: عودة الحياة لدول أوروبية أعطت المستثمرين في مصر الأمل

تحدث المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، عن أن هناك قاعدة تقول فى كثير من الأحيان تتيح الأزمات أفضل الفرص للاستثمار الآمن، فهناك من يستطيع أن يرى فرصاً استثمارية ويقتنصها، وهناك بعض الأفراد من يتقن الاستثمار فى الظروف الاقتصادية الصعبة ويمكنه صناعة الفرص حتى فى أصعب الأزمات.

وقال زيدان، من خلال برنامج "من سيرزع المليون"، إن عودة الحياة لكل من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا أعطت الأمل للمستثمرين في مصر بأن الحياة سوف تعود لطبيعتها خلال فترة قصيرة.

وأكد أن الدولة طرحت مشروع المليون ونصف فدان في محافظات "وادي النطرون، المنيا، الأقصر والفيوم" حتى يتمكن شباب المستثمرين من امتلاك أراضٍ قريبة من المجتمعات العمرانية القديمة، كذلك وفرت الدولة معظم الخدمات الأساسية للزراعة والتعمير.