طقس اليوم الجمعة 5-6-2020 في مصر والدول العربية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس ليلًا يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس لطيف على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن من المتوقع سقوط أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود نهارا طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، ويكون الطقس ليلا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة.