في "60 ثانية" تحولت الجثث لأشلاء.. تفاصيل حادث مروع بالجيزة

"60 ثانية".. كانت المدة الزمنية التى كتبت نهاية 3 أشخاص في حادث أليم، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن 3 كانوا يستقلون سيارة ملاكي سوداء اللون، واصطدام قائد السيارة في عامود إنارة بوصلة دهشور في منطقة الشيخ زايد، ما أسفر عن مصرع مستقلي السيارة، بعد انشطارها إلى نصفين، وتحولت السيارة إلى "قطعة حديد خردة" وتحولت الجثث إلى اشلاء.

وأضافت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه بمجرد تلقى البلاغ من المارة ورواد المنطقة، انتقلت قوة أمنية من المباحث، والمرور ورجال الدفاع المدنى، تحت قيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازى مفتش المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحرى ومناقشة شهود العيان أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة من يد السائق، واصطدام بعمود إنارة، وانشطرت السيارة إلى نصفين نتيجة السرعة الزائدة، وتحولت الجثث إلى أشلاء.

وتم رفع آثار الحادث بمعرفة رجال المرور والدفاع المدنى عن طريق استخدام "أوناش"، وحضرت سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الشيخ زايد، وإعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها بعد أن توقفت قرابة 40 دقيقة.

وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأجرت معاينة ومناظرة للجثث، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث، واستدعاء أسر ضحايا الحادث، لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.