عاجل.. رئيس الوزراء يوجه بالتواصل مع أصحاب الشكاوى الطبية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو 2020.

وأكد رئيس الوزراء، الدور المهم للعاملين في المنظومة حاليا، في مساندة الخطوط الساخنة لوزارتي الصحة، والتعليم العالي، وكذا المحافظات، والتكامل معها، للتعامل مع استفسارات وشكاوى ومطالب المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة التواصل على مدار اليوم مع كل صاحب شكوى أو استغاثة.

ووجه مدبولي، الشكر للعاملين في المنظومة، على الجهود المبذولة في خدمة المواطنين، وسط هذه الظروف الصعبة، التي نواجه فيها هذا الوباء، المنتشر في دول العالم.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر للجهات التي تقدم الخدمة الطبية، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تعاونها المستمر مع المنظومة، بما يفيد مصلحة المواطنين، وحل مشكلاتهم، مؤكدا أننا جميعا هدفنا واحد، هو العمل على تلبية مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم.