عاجل.. مدبولي يترأس "لجنة كورونا" وبيان بالتفاصيل بعد قليل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء بياناً حول الاجتماع بعد قليل.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحكومة لتطورات الأوضاع على أرض الواقع، والتي تتواكب مع التطورات التي توقعتها المعادلات الحسابية حول انتشار الفيروس في البلاد.

وتتخذ الحكومة عدداً من الإجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، من بينها الالتزام بارتداء الكمامات في المنشآت العامة والخاصة والأسواق، فضلاً عن فرض حظر لتحرك المواطنين على الطرق اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً، وتخفيض العمالة بنسبة 50%، وتعليق بعض الخدمات.

ناقش الاجتماع تطورات الملفات المتعلقة بالتعايش مع الفيروس وفق اشتراطات، وإجراءات احترازية للعمل على تحريك القطاعات المتضررة من الفيروس، بالتوازي مع توفير أعلى معدلات الحماية الممكنة للعمالة.

كان رئيس الوزراء قد وجه وزيرا الطيران والسياحة أمس بعرض خطة عودة السياحة الخارجية وحركة الطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما من المنتظر أن يكون الاجتماع قد ناقش خطة الفتح التدريجي للمساجد، والأمور المتعلقة بعودة النشاط الرياضي.