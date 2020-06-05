"صوتك مسموع" تتلقى 10166 رسالة في مايو.. وحل 73% من الشكاوى

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوى المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الاستجابة لها.

وقال الوزير، إن عدد الرسائل التي وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالي 10166 رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73% وجاري حل 409 شكوى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأضاف شعراوي، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى أبريل الماضي أكثر من 151 ألف و378 رسالة منها 34 ألف و418 شكوى وتم حل 32 ألف و901 شكوى بنسبة 95.9 % وجاري حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير إلى إن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هي (مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية - الغربية)، كما أكد التقرير تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 832 شكوى، والإشغالات 417 شكوى، ومخالفات البناء 151 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى، والفساد 46 شكوى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين، خاصة التي تتعلق بمحاور مبادرة صوتك مسموع وهي البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، مؤكدا سعى الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأشار شعراوي، إلى أن كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات يبذلون أقصى جهدهم لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

وفى السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية إنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضي وحتى نهاية مايو 2020 حوالى 8459 شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة.

وأوضح أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس، والتي من أهمها إغلاق المقاهي والكافيهات، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات.

وأشاد شعراوى بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوى المواطنين في خمسة محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، وذلك تيسيراً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.