وزير التنمية المحلية يوجه بتطهير كل المناطق المحيطة بمستشفى 57357

قال اللواء محمود شعراوي، إن الدولة جادة في التعامل بكل حزم مع كل الإشغالات التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين في كل المحافظات، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بضرورة عدم عودة الإشغالات التي يتم إزالتها مرة أخرى.

وشدد الوزير خلال جولته اليوم بمحيط مستشفى 57357 بالسيدة زينب، على ضرورة تطبيق كل الاشتراطات البيئية والصحية في المنطقة المحيطة للمستشفى والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وجهود الدولة الجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه شعراوى بإعادة فحص العقارات الموجودة في تلك المنطقة والتأكد من السلامة الإنشائية لها واتخاذ اللازم نحو العقارات المخالفة، كما وجه الوزير بإعداد حملات من الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على الأماكن غير الرسمية لتصنيع اللحوم.

ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن حي السيدة زينب حصر محال سوق السقط وعددها 16 محلا، و17 وكالة لربط المواشي، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق لإعداد حملة مكبرة من الجهات المعنية بمحافظة القاهرة وشرطة البيئة والمسطحات ومديرية الشؤون الصحية، وذلك لاستبيان مدى توافر الشروط الصحية والبيئية بالمحال والوكالات المستغلة بمعرفة بعض الأشخاص، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفات حال وجودها.

كما وجه محافظ القاهرة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لكل الشوارع المحيطة للمستشفى كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل للمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة على أن ما يتم في المنطقة هو إجراء تنظيمي لا يستهدف قطع أرزاق أصحاب المحلات والباعة بل يستهدف الحفاظ على صحتهم وعدم تنفيذ أي مخالفات وإشغالات على الأرصفة المخصصة للمشاه وعرض المنتجات بصورة غير صحية.

وقال عبدالعال إنه جارٍ التنسيق لإعداد تصور كامل لسوق الحتت ومقترحات الاستغلال الأمثل للمنطقة والتي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 4.5 فدان.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد عدد من المحال خلف المجزر الآلي بالبساتين والمخصص كموقع بديل لسوق الحتت وتبين وجود العديد من المخلفات والأتربة بكميات كبيرة ويحتاج الموقع إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة بالكامل؛ وتم إعداد المقايسات التقديرية اللازمة لرفع مخلفات الطوب والأتربة، وكذا إعادة رفع كفاءة وتأهيل السوق المطلوب النقل إليه، والتي تبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليون جنيها.

وأضاف عبدالعال أن محافظة القاهرة اتخذت الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ نقل سوق السقط الحالي إلى الموقع المخصص من خلال إسناد أعمال الإحلال والتشطيبات لأحد مقاولي المحافظة المعتمدين لضمان سرعة انهاء التشطيبات وجودتها، ورفع المخلفات المشار إليها.