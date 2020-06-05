داوود أوغلو: أردوغان انفصل عن شعبه ولا يرى إلا قصره

شن رئيس وزراء تركيا الأسبق، ورئيس حزب المستقبل المعارض، أحمد داوود أوغلو، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوغلو، في فيديو نشرته قناة "تركيا الآن"، التابعة للمعارضة التركية، إن أردوغان انفصل عن شعبه ولا يرى غير قصره، مضيفا أن النظام الاقتصادي الحالي ليس لديه علم عن الأسواق، وسيذكره التاريخ بعدم كفاءته، وفقا لما نقله موقع "العربية".

وأكد أوغلو أن النظام نسى أساس العدل، ويظن أن العدالة تنشأ في القصر.

ومنذ أيام قليلة، شن داوود أوغلو، هجوما شرسا على رفيقه السابق أردوغان وحزبه، قائلاً إن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم سينهار ويختفي من الساحة السياسية قريبا بعد أن فقد شعبيته بسبب ممارساته التي قضت على الحريات والعدالة وقادت إلى الاستبداد، وأفقدت تركيا اعتبارها على الساحة الدولية.

وأضاف داوود أوغلو، أحد مؤسسي ورئيس العدالة والتنمية السابق أنه لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه حزب العدالة والتنمية في المستقبل.

كما قال رئيس حكومة تركيا الأسبق، إن تركيا أصبحت تعاني من مشاكل في الحريات والعدالة، لافتا إلى أن العصابات خرجت من السجون وبقي الصحفيون داخلها "في إشارة إلى الإفراج عن سجناء خطرين وزعماء مافيا بموجب قانون العفو عن السجناء الذي أقره البرلمان بطلب من الحكومة في إبريل الماضي، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا واستثناء الصحفيين والسجناء السياسيين ومعارضي أردوغان من العفو، وزادت معدلات الفقر".